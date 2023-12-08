Изменения будут в начале 2024-го: эксперт — о тактике боевых действий ВСУ

В ближайшие месяцы Силы обороны Украины, по крайней мере, на трех плацдармах будут вести непосредственно оборонительный характер действия. Однако на левом берегу Херсонской области тактика наших защитников будет другой, а уже в начале следующего года произойдут соответствующие изменения нашего плацдарма.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Полная оборона на трех плацдармах

"В ближайшие месяцы это будут именно оборонного характера боевые действия, по крайней мере, по трем плацдармам — Запорожская и Донецкая области, Лимано-Купьянская ось, то есть административная граница между Луганской и Харьковской областями", — говорит эксперт.

Он отметил, что там действительно Силы обороны Украины переходят непосредственно в полную оборону: "Основной их задачей будет не столько увеличение освобожденных территорий, сколько максимизация истощения врага".

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Что происходит на левом берегу Херсона

“С другой стороны, я не исключаю, что будет несколько иная тактика сил обороны Украины по левому берегу Херсонской области. Там могут происходить несколько иной характер действия”, — подчеркнул Коваленко.

На сложившемся плацдарме левобережья Херсонщины радикальных изменений не происходит, говорит эксперт. По его словам, на это влияют многие факторы.

Россияне увеличили свое присутствие по левому берегу, увеличили группу войск до 68 тысяч личного состава, хотя до этого было 65 тысяч. Они пытаются сейчас как-то блокировать наши действия на левом берегу, но наши плацдармы там продолжают оставаться”, — прокомментировал Коваленко.

Он добавил, что вносят свои коррективы еще и погодные условия.

"Однако я не исключаю того, что в начале 2024 года будут соответствующие изменения по нашему плацдарму", — резюмировал эксперт.

Напомним, российские кафиры на Херсонском направлении наращивают фортификационное оборудование и стягивают туда резервы. Россияне увеличивают пункты наблюдения и огневые позиции.

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