Изменения к закону о мобилизации: адвокат объяснил, кого хотят призвать

По словам Тараса Никифорчука, после снижения предельного возраста призывников до 25 лет появится достаточно большая группа молодых мужчин, которых можно будет призвать в ВСУ.

На днях Минобороны предложило снизить граничный возраст для призывников с 27 лет до 25 лет.

Правительство 5 мая поддержало предложение Минобороны и решило рекомендовать Раде принять закон, которым граничный возраст призывников ограничат до 25 лет.

Такая инициатива вызвала неоднозначную реакцию общества.

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Адвокат Тарас Никифорчук объяснил, что речь идет о проекте закона о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" №9281, передает УНИАН.

По словам адвоката, после снижения предельного возраста призывников до 25 лет появится достаточно большая группа молодых мужчин, которых можно будет призвать в Вооруженные силы Украины.

"Соответственно, вот такая печальная достаточно новость в том плане, что во власти считают, что это война еще будет, к сожалению, длиться долго", — считает Никифорчук.

Адвокат подчеркнул, что мужчины 18-27 лет не могут быть принудительно мобилизованы, если еще не проходили срочную службу (службу по контракту — для женщин), но они могут добровольно подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.

Напомним, в Украине военное положение и общую мобилизацию продлили еще на 90 дней — то есть до 18 августа 2023 года.

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