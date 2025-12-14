ТСН в социальных сетях

Война
Изменения на Донетчине: DeepState сообщил о новых потерях территорий

Российские войска оккупировали деревню Толстой и зафиксировано их продвижение вблизи Ямполя и Северска в Донецкой области.

Кирилл Шостак
Российские военные

Аналитический проект DeepState сообщил об обновлении карты боевых действий.

По имеющимся данным, российские войска оккупировали населенный пункт Толстой в Донецкой области.

Также зафиксировано продвижение сил РФ вблизи Ямполя и в районе Северска.

Официальные комментарии украинского командования относительно этих изменений на момент публикации отсутствуют.

Ранее сообщалось, что российские захватчики не смогли прорвать оборону сил обороны Украины в северной части Покровска и потеряли темп продвижения.

Мы ранее информировали, что в центре Купянска заблокировано более 200 российских военных, оставленных без подкрепления и ресурсов из-за перекрытой логистики.

