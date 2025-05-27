ВСУ / © Associated Press

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Активные боевые действия продолжаются и на Донбассе. К сожалению, у врага есть определенные успехи. На юге продвижений не зафиксировано. Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте в сутки, 26 мая.

Обновленную ситуацию публикует ISW.

Обзор ISW ситуации на фронтах за 26 мая

Украинские войска сохраняют определенные позиции в Белгородской и Курской областях . Силы обороны провели ограниченные атаки в направлении Теткино. Наземная активность на Белгородщине зафиксирована не была.

Российские войска, вероятно, продвинулись в северной части Волчанска и могли захватить Волчанский агрегатный завод. Также были попытки врага атаковать на Купянском направлении, однако продвижений не было замечено. Активность зафиксирована на берегу реки Оскол, где россияне пытаются обойти украинские позиции малыми пехотными группами.

К сожалению, есть продвижение русских войск и на Лиманском направлении. Они могли достигнуть окрестности Редкодуба. Вместе с тем, по неподтвержденной информации, украинские защитники вытеснили противника из Мирного.

На Донетчине враг пытается преуспеть на Северском направлении , однако сейчас ему это не удается. Есть продвижение к юго-западу от Временного Яра.

Наступательные операции россиян продолжаются и в самом Торецке.

Действующие на Покровском направлении украинские бригады утверждают, что действия противника стали менее интенсивными, однако это может быть подготовкой для более масштабного наступления.

Недавно оккупанты возобновили наступательные действия на Гуляйпольском направлении в Запорожье . Это продолжается, однако подтвержденные успехи аналитики ISW не фиксируют.

Также ограниченное наступление продолжается возле Казачьих Лагерей и дельты Днепра. Пока успехами для захватчиков это не завершилось.

Как изменилась карта боевых действий за 26 мая / © understandingwar.org

Как изменилась карта боевых действий за 26 мая / © understandingwar.org

Как изменилась карта боевых действий за 26 мая / © understandingwar.org

Как изменилась карта боевых действий за 26 мая / © understandingwar.org

Ранее сообщалось, что Россия меняет направление своего наступления и перебрасывает силы с Донбасса. Передислокация российских военных подразделений с Донбасса на север Сумской области может свидетельствовать о новой фазе агрессии РФ против Украины.

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