Война
229
Изменения на фронте за сутки: ISW зафиксировал продвижение россиян на двух участках

Зафиксировано подтвержденное продвижение врага у Доброполья и Вербового, однако на большинстве направлений, включая Купянский, атаки были безуспешными.

Кирилл Шостак
ВСУ

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российская армия 1 октября 2025 продолжила активные наступательные действия на многих участках фронта.

Согласно анализу Института изучения войны (ISW), в нескольких районах было зафиксировано подтвержденное продвижение врага, однако общая картина суток свидетельствует о безуспешности большинства его атак.

Ситуация на севере и Купянском направлении

На севере Украины 1 октября российские войска пытались совершить наступательные действия в Сумской и Харьковской областях. Впрочем, по данным ISW, успеха враг здесь не получил. Аналогичная ситуация сохраняется и на Купянском направлении, где ВСУ продолжают держать оборону.

В Луганской области также продолжались активные бои, в частности у Боровой и Лимана, однако и здесь аналитики не подтверждают продвижение российских сил.

Подтверждено продвижение на Донетчине и Запорожье

Несмотря на общую стабилизацию линии фронта на большинстве направлений Донбасса, где оккупанты пытаются расширить контроль на Северском направлении и в районе Константиновки-Дружковки, геолокационные записи свидетельствуют о локальных изменениях.

В частности, ISW зафиксировал, что россияне недавно продвинулись вблизи Доброполья и Великомихайловки.

Подтвержденные изменения произошли и на востоке Запорожской области: зафиксировано продвижение российских сил в центре Вербового и в районе Полтавки. На западе Запорожья враг атаковал без изменений линии фронта.

Другие направления: ветер и безуспешные атаки

  • На Покровском направлении ситуация была усложнена природными условиями. По данным украинских военных, сильный ветер ограничивал применение беспилотников как со стороны Украины, так и России, что повлияло на интенсивность и характер боевых действий.

  • На Новопавловском направлении враг наступал сразу на нескольких участках, однако, по информации ISW, это не принесло ему существенного прогресса.

  • Также сообщается об атаках российских сил на Херсонском направлении, детали по изменениям на линии фронта пока не уточняются.

Ранее командир батальона "Свобода" 4 БрОП НГУ Петр Кузык рассказал об "интересной" тактике ведения боя на Добропольско-Покровском направлении. По его словам, враг пытается прорвать оборону без сожаления личного состава.

