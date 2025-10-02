Изменения на фронте за сутки: ISW зафиксировал продвижение россиян на двух участках

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российская армия 1 октября 2025 продолжила активные наступательные действия на многих участках фронта.

Согласно анализу Института изучения войны (ISW), в нескольких районах было зафиксировано подтвержденное продвижение врага, однако общая картина суток свидетельствует о безуспешности большинства его атак.

Ситуация на севере и Купянском направлении

На севере Украины 1 октября российские войска пытались совершить наступательные действия в Сумской и Харьковской областях. Впрочем, по данным ISW, успеха враг здесь не получил. Аналогичная ситуация сохраняется и на Купянском направлении, где ВСУ продолжают держать оборону.

В Луганской области также продолжались активные бои, в частности у Боровой и Лимана, однако и здесь аналитики не подтверждают продвижение российских сил.

Подтверждено продвижение на Донетчине и Запорожье

Несмотря на общую стабилизацию линии фронта на большинстве направлений Донбасса, где оккупанты пытаются расширить контроль на Северском направлении и в районе Константиновки-Дружковки, геолокационные записи свидетельствуют о локальных изменениях.

В частности, ISW зафиксировал, что россияне недавно продвинулись вблизи Доброполья и Великомихайловки.

Подтвержденные изменения произошли и на востоке Запорожской области: зафиксировано продвижение российских сил в центре Вербового и в районе Полтавки. На западе Запорожья враг атаковал без изменений линии фронта.

Другие направления: ветер и безуспешные атаки

На Покровском направлении ситуация была усложнена природными условиями. По данным украинских военных, сильный ветер ограничивал применение беспилотников как со стороны Украины, так и России, что повлияло на интенсивность и характер боевых действий.

На Новопавловском направлении враг наступал сразу на нескольких участках, однако, по информации ISW, это не принесло ему существенного прогресса.

Также сообщается об атаках российских сил на Херсонском направлении, детали по изменениям на линии фронта пока не уточняются.

Ранее командир батальона "Свобода" 4 БрОП НГУ Петр Кузык рассказал об "интересной" тактике ведения боя на Добропольско-Покровском направлении. По его словам, враг пытается прорвать оборону без сожаления личного состава.