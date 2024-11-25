Изменения в мобилизационном законодательстве: бронирование работников ограничено новыми правилами

Согласно новому законодательству, для бронирования работник должен быть официально трудоустроен на предприятии до 18 мая 2024 года. Если человек устроился на работу после этой даты, то у него нет права на отсрочку.

Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в эфире "Киев24".

"Относительно предприятий есть одна ключевая норма, которая фактически приведет к тому, что определенное количество ранее забронированных людей потеряют такой статус вообще. Речь идет о том, что работник предприятия не только получает заработную плату на уровне 20 тыс. грн и предприятие подпадает под статус критичности, а еще и работник должен был работать на этом предприятии до 18 мая 2024 года (новый Закон о мобилизации в Украине вступил в силу именно 18 мая 2024 – ред)", — рассказал депутат.

По его словам, если работник устроился на работу после 18 мая 2024 года и получил бронирование, то он лишается этой возможности. Таким образом, среди забронированных лиц, количество которых выросло с 900 тысяч до 1,5 миллиона, многие потеряют статус забронированных.

Народный депутат Кицак рассказал, что новые критерии для бронирования работников одинаковы как для государственных, так и для частных предприятий. Единственное исключение – это государственные органы и частные компании, работающие на оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и занимающиеся производством оружия.

Он также отметил, что изменения в правила бронирования преследуют цель выведения из тени части заработных плат, которые предприятия выплачивают в конвертах.

Кицак объяснил, что согласно постановлению Кабмина, отсрочку могут получить только 50% сотрудников, работающих в таких учреждениях как БЭБ, ГБР, Национальная полиция, прокуратура, НАБУ. Однако министр обороны Украины может своим распоряжением увеличить этот предел до 100%.

Также предполагается, что представители донорских учреждений, международных технических организаций, неправительственных организаций (например, Красный Крест) и иностранных медиа, которые работают в Украине, могут быть забронированы на 50%. Если же речь идет об организациях, критически важных для деятельности Украины, министр обороны может принять решение увеличить этот процент.

Напомним, в Минэкономики рассказали, сколько украинцев сейчас имеют бронирование от мобилизации. Министр экономики Юлия Свириденко рассказывала, что за все время полномасштабной войны количество забронированных от мобилизации военнообязанных никогда не превышало 950 тысяч человек.

Также сообщалось, что после аудита предприятий и организаций, имеющих статус критических, десятки тысяч мужчин призывного возраста лишились бронирования от службы в армии.

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