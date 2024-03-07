"Изменения в обществе все равно будут необратимыми": боец метко высказался о победе в войне

Военнослужащий, сержант роты 47 бригады, который во время контрнаступления на юге 2023 года получил три ранения, но все равно возвращался и в дальнейшем планирует возвращаться на фронт, поделился мнением о победе Украины над Россией в полномасштабной войне и адаптации военных в гражданском обществе. По его словам, с фронта вернутся люди уже с новым опытом и обществу предстоит сделать очень много шагов для того, чтобы военным было комфортно среди них.

Об этом Станислав Кривошеев в проекте "Вечер Середи" рассказал журналистке "Украинской правды" Софии Середи.

"Я думаю, что для меня уже не будет победы. Тех людей не вернешь. Эти изменения в обществе все равно будут необратимыми. С войны вернутся люди уже с новым опытом. Я не хочу сказать, что с поломанными судьбами, но уже не такие, как они были до этого. И обществу предстоит очень много шагов для того, чтобы военным было комфортно среди них", — отметил боец.

Он добавил, что военные могут прекрасно существовать своим микросоциумом с минимальным взаимодействием с гражданскими людьми, и они от этого ничего не потеряют.

"Мне кажется, это должен быть комплекс решений, за счет чего гражданские интегрируются в военное сообщество, не наоборот", — отметил Станислав Кривошеев.

Напомним, в ближайшее время кафиры попытаются воспользоваться весенним потеплением, а так называемая "зеленка" позволит России изменить свою тактику. Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал военный эксперт, бывший представитель генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

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