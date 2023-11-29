Изменения в подходе к мобилизации помогут снизить потери на фронте — Бутусов

Изменения в системе мобилизации должны быть ориентированы на увеличение технологического компонента украинской армии.

Такое мнение высказал в эфире Radio NV военный обозреватель Юрий Бутусов.

По его словам, в армии нужно менять организационно-штатную структуру, поскольку она не отвечает условиям ведения современных боевых действий, которые "построены на технике, на применении современных оптико-электронных систем разведки, на применении массовом дронов и на том, что сейчас боевые действия. ведутся на достаточно ограниченном участке фронта”.

“Нужны изменения в организационно-штатной структуре, которые позволят увеличить технический, технологический компонент в армии и уменьшить таким образом нагрузку на пехоту. У нас постоянно расход штурмовиков, постоянно расход пехотинцев. А она из-за чего? Потому что мы вынуждены воевать пехотой вместо того, чтобы увеличивать количество технологий и воевать больше дронами, и нам нужно перестраиваться”, — считает Бутусов.

Военный обозреватель утверждает, что на фронте нужно увеличивать не количество героев с автоматами, а количество людей с джойстиками, с экранами, управляющими дронами и системами вооружения.

"Тогда мобилизация будет проходить более адекватно, потери будут уменьшены и таким образом будет упорядочено пополнение войск, ротация войск, отдых людей... Это все нуждается в системных изменениях", — резюмировал он.

Напомним, Министерство цифровой трансформации планирует реализовать еще два проекта – "Армию РЭБа" и "Армию роботов". За это планируется взяться после успешной реализации проекта "Армия дронов".

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