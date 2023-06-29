Изменил за 10 000 грн: в Кропивницком задержали агента РФ, готовившего ракетные удары по аэродромам

Предателя задержали во время съемки одного из аэродромов.

В Кропивницком задержан местный житель, который готовил ракетные удары по аэродромам в Кировоградской области. За это оккупанты заплатили ему 10 тысяч грн.

Об этом сообщает СБУ.

Правоохранители задержали местного жителя, которого российская ФСБ завербовала в начале 2023 года. На него вышли через пророссийские сообщения в социальных сетях.

Предатель готовил новые ракетные удары по аэродромам Кировоградской области. Он должен был узнать о наличии там авиации и складов с боеприпасами. Также россияне хотели, чтобы предатель установил, где находится ПВО и фиксировал последствия ракетных ударов по Кировоградщине. Коллаборанту россияне заплатили 10 тысяч грн в криптовалюте.

В Кировоградской области задержали предателя / Фото: СБУ

"Впрочем, сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали вражеского приспешника "на горячем" во время видеосъемки им территории одной из воинских частей ВСУ. У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для фиксации нужных целей и общения с ФСБ", — сообщает СБУ. .

Жителю Кропивницкого объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ.

СБУ задержала предателя из Кропивницкого / Фото: СБУ

Напомним, экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры приговорен к пожизненному заключению за госизмену.

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