Изменили ли россияне обстановку на Волынском и Полесском направлениях: в Генштабе рассказали

Российские оккупанты существенно обстановку за сутки на Волынском и Полесском направлениях не изменили.

Россияне на Волынском и Полесском направлениях обстановку существенно не изменили. На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии.

Об этом рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как стало известно, оккупанты били из танков, минометов и ствольной артиллерии на Северском направлении — в районе населенного пункта Писаревка Сумской области. На Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Волчанск, Варваровка, Ольховатка и Двухлетняя.

На Краматорском направлении – враг осуществляет перегруппировку своих подразделений. На Бахмутском направлении противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы более десяти населенных пунктов. В частности, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Зайцева и Яковлевки.

На Авдеевском направлении от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Константиновка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов.

На Южнобужском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Напомним, что Зеленский подписал указ о признании ничтожными документов Путина об аннексии территории Украины.

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