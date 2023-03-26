Изменит ход войны в Украине: американский генерал назвал важное событие

Освобождение аннексированного Крыма может стать решающей частью войны агрессорки России против Украины. Впрочем, для успеха деоккупации полуострова необходимо, чтобы международные партнеры открыты, заявили, что хотят победы Украины.

Такое мнение в интервью Newsbreak высказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес.

По его словам, успехи на востоке без такого стратегического эффекта, как освобождение Крыма. Более того, ход войны может измениться очень быстро, если США открыто заявят, что хотят победы Украины, а освобождение Крыма является ключом к этому.

Годжес отмечает, что в Вашингтоне сделали очень многое для украинской армии в контексте военной помощи, однако сейчас не хватает твердого заявления о победе Украины.

"Вы можете убить каждого россиянина в радиусе 200 километров от Бахмута, и это не изменит стратегический результат, но вы освободите Крым, и тогда, я думаю, вы полностью измените весь стратегический контекст. Но чего не хватает, так это того, что президент, администрация не сказали публично: "Мы хотим, чтобы Украина победила", – заявил Годжес.

Генерал считает, что причина в том, что США не уверены в результате войны. Мол, американский лидер Джо Байден проделал хорошую работу по объединению союзников, но США и их европейские партнеры до сих пор обеспокоены тем, что произойдет, если российский президент-диктатор Владимир Путин потеряет власть.

"Людям не пришло в голову, что Россия здесь терпит поражение, им тяжело с этим. Я думаю, что администрация также чрезмерно озабочена риском того, что Россия каким-то образом переведет войну в ядерный конфликт", – пояснил Годжес.

Напомним, Министр транспорта России Виталий Савельев доложил Путину, что охрану Крымского моста усилят перед летним сезоном. В частности, будет увеличено количество охранников и смотровых пунктов.

Читайте также: