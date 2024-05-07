Изменит ли помощь от США существенно ситуацию на фронте – мнение военного ВСУ

Начальник штаба батальона УБпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Рустам рассказал, что военная помощь от США значительно облегчит работу воинам на фронте в Украине, однако, начнут ли ВСУ контрнаступление – пока сказать трудно, однако, не исключено, что это может произойти.

Об этом он рассказал в интервью "Цензору.НЕТ".

"Начнем ли мы наступать? Думаю, вряд ли. Хотя все может быть – не исключаем. Станет ли нам легче? Бесспорно! Сможет ли противник наступать в таких условиях? Кто знает. Если мы имели возможность без необходимого ресурса отражаться все это время, то здесь вопрос, что будет, когда уже будут эти снаряды и ракеты. Возможно, немного продвинемся вперед. Почему нет?!", - прокомментировал он.

Военный отметил, что наблюдал подобную ситуацию в прошлом году на Бахмуте, когда был самый пик.

"Мы держали верхнюю дорогу. Там штурмы были непрерывными где-то месяца два или даже больше. День и ночь эти "вагнера" лезли и лезли. Траншеи – просто усеяны трупами. Было страшное! В какой-то момент мы подумали, что уже не устоим. Что делать?! Но это все как-то плавно завершилось – кончились те "вагнера", пришли какие-то десантники, которым было плохо. Когда на них летели беспилотники, они в окопах стрелялись, взрывали себя гранатами. Думаю, вы видели видео, как один даже сдался дрону в плен. Вот тогда мы то и дело – подвинулись вперед и отбросили противника довольно далеко. Сейчас эта территория, к сожалению, потеряна", - напомнил он.

Начальник штаба батальона УБпАК "Ахиллес" отметил, что у врага ресурс тоже не бесконечный и оккупанты "стираются" в этих наступлениях.

"Так когда у нас будут необходимые снаряды, сможем продвигаться – почему бы и нет?! Где-то постоим, немного потерпим, а потом как вмажем! Но было бы очень хорошо, если бы ребята из гражданской жизни тоже зашли и помогли. Потому как-то, на мой взгляд, оно выходит… нечестно", - резюмировал военный.

Напомним, Безуглая заявила, что за Авдеевкой до сих пор отсутствуют фортификации.

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