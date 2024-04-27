Изменит ли помощь США в $6 млрд ситуацию на фронте: эксперт ошеломил заявлением

Новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов на $6 млрд не способен изменить ситуацию на фронте.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Он (пакет помощи, – ред.) не способен изменить ситуацию на фронте, поскольку он – на перспективу. Там же сказано, что это закупки, это заключение контрактов на производство определенных материалов, техники, вооружения, ракет для нужд Вооруженных сил Украины .То есть они будут поступать по мере того, как их будут изготавливать – через неделю, через месяц, через два года. То есть, это будет постоянное накопление, это на перспективу. Сразу оно не изменит никоим образом ситуацию на фронте", – говорит эксперт.

По его словам, менять ситуацию на фронте будут поступающие Ad hoc пакеты, то есть плановые.

"Миллиард (недавно объявленный), потом еще миллиард, еще другие пакеты. Вот специально для того, чтобы изменилась ситуация на фронте", — отметил Денис Попович.

Напомним, что США 26 апреля выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 млрд. долларов.

Ранее сообщалось, что президент Байден подписал принятый Конгрессом пакет на почти 61 миллиард долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ответил, насколько Украине хватит этой помощи.

Издание Politico со ссылкой на должностных лиц администрации президента США, которые говорили на условиях анонимности, написало, что в Вашингтоне не верят в победу Украины даже с новой помощью.

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