Изменит ли разрешение США бить ракетами по РФ ход войны: прогноз ISW

Западные страны все еще боятся дать Украине право на защиту своей территории всеми возможными методами.

Белый дом дал добро украинским военным наносить удары баллистическими ракетами ATACMS по объектам РФ и Северной Кореи только в Курской области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Разрешение на атаки только в Курской области не полностью лишает российские войска убежища на своей территории, поскольку сотни военных объектов остаются в пределах досягаемости ЗРК HIMARS в других приграничных регионах России.

Эксперты отметили, что если западные лидеры будут продолжать ограничивать способность Украины защищать себя, путинский режим со своей армией будет извлекать выгоду от любого частичного ограничения.

"США должны позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу России в пределах досягаемости предоставленного США оружия, а не только по Курской области", — считают в ISW.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. Ракеты, по данным NYT, будут применяться против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области. А также украинцы смогут бить по ключевым частям военной техники, логистическим узлам, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине России.

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