Изменит ли Россия тактику обстрелов после назначения Герасимова – в Воздушных силах рассказали

Назначение Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск в Украине никак не повлияло на планы Кремля, россияне и дальше продолжат ракетные удары по Украине, в частности, по объектам критической инфраструктуры.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Не от одного человека, кто бы там ни был – Суровикин, Герасимов, или кто угодно, зависит выполнение их стратегического замысла, плана уничтожения нашей инфраструктуры и т.д. Там же не один человек принимает эти решения, просто идет речь о том, кто кого и где" переиграл", — отметил он.

Он отметил, что замысел Кремля – "отключить Украину от света" остается и дальше. Потому не важно, кто у них и что будет возглавлять.

Назначение Герасимова

В среду, 11 января, министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Сергей Суровикин, занимавший эту должность до Герасимова, назначен его заместителем. Суровикин пробыл в должности командующего всего три месяца.

В британской разведке отметили, что назначение Герасимова командующим "специальной военной операцией" в Украине свидетельствует об изменении подхода президента России Владимира Путина к ведению войны.

Пресссекретарь Министерства обороны США Пэт Райдер заявил, что военные РФ столкнулись с системными проблемами после начала вторжения в Украину, о чем свидетельствует назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим так называемой "спецоперации".

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