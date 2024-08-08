Операция в Курской области: изменит ли она отношение россиян к войне

Прорыв российской границы украинскими войсками в Курской области стал еще одним доказательством того, что война, развязанная Россией против Украины, идет не "по плану". Но это вряд ли настроит население государства-агрессора против войны.

Такое мнение высказал журналист BBC Стив Розенберг.

Он напомнил, что Кремль задумывал полномасштабное вторжение РФ в Украину как короткую, стремительную военную операцию, которая должна была закончиться установлением контроля над соседним государством в течение нескольких дней или недель максимум. Но случилось не так, как планировалось.

"Это было почти два с половиной года назад. Война в Украине до сих пор продолжается... Уже 29 месяцев мы слышим, как российские власти уверяют, что "операция продолжается согласно плану". В последний раз президент Владимир Путин сказал это в мае, несмотря на все, что произошло за предыдущие два года", – отметил журналист.

Среди "незапланированных" Россией событий можно назвать:

большие потери личного состава росармии на фронте;

фактическое уничтожение Черноморского флота РФ;

атаки дронов внутри России, даже на сам Кремль;

обстрелы российских приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях;

марш ЧВК "Вагнер" на Москву.

Теперь в этот список можно добавить и прорыв российской границы в Курской области на этой неделе.

"Во-первых, сложно знать наверняка, что происходит сейчас в Суджанском районе Курской области. Непонятно, как много там украинских войск, сколько территории они захватили и какая может быть их конечная цель. Очевидно, что события в Курской области — это еще одно доказательство того, что война России против Украины идет не "по плану". Похоже, что это застало политическое и военное руководство России врасплох", – заметил Розенберг.

По мнению журналиста, Москва не признает курскую операцию ВСУ своим провалом. Скорее всего, кремлевские власти и пропагандисты воспользуются этой ситуацией, чтобы сплотить общественность вокруг правительства и напомнить россиянам и всему миру свои любимые нарративы: "в этом конфликте Россия не является агрессором", "Россия является осажденной крепостью, окруженной врагами, которые планируют ворваться уничтожить ее".

И хотя именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, кремлевские власти продолжают придумывать новые определения для того, что весь мир называет захватнической войной. Действия своей армии Кремль называет "специальной военной операцией", в ходе которой Россия "освобождает" украинские города и села. Действия ВСУ в Курской области Москва окрестила "террористической атакой" и "провокацией".

Однако перенесение боевых действий на российскую территорию, по мнению Розенберга, вряд ли настроит российское общественное мнение против войны.

"В прошлом году я посетил Белгородскую область России, которая, как и Курская, граничит с Украиной. Ее обстреливали через границу. Каждый, кого я встретил, сказал мне, что ничего подобного не происходило здесь до полномасштабного вторжения в Украину, было мирно и тихо. Но вместо того, чтобы сделать вывод, что "специальная военная операция" была ошибкой, большинство людей, с которыми я разговаривал, считали, что Россия должна усилить боевые действия и захватить еще больше украинских территорий", — отметил Стив Розенберг.

Напомним, РФ начала формирование резервов для контрудара под Суджей. По данным "Николаевского Ванька", РФ хочет быстро собрать группировку численностью около 2000 человек и не дать закрепиться нашим войскам.

Читайте также: