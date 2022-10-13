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Изменится ли поведение ВСУ из-за ударов РФ: генерал Наев ответил на угрозы Кремля

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Изменится ли поведение ВСУ из-за ударов РФ: генерал Наев ответил на угрозы Кремля

Фото: Сайт президента Украины

Руководство РФ уже анонсирует, что массированные ракетные удары по Украине могут повторяться в случае попыток проведения терактов на территории России.

Командующий Объединенными силами рассказал, повлияют ли угрозы Кремля по нанесению ударов по Украине на тактику ведения войны командование ВСУ.

В рамках телемарафона генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что военное командование Украины принимает такие решения, которые достаточны для того, чтобы снижать военную угрозу со стороны РФ.

"Соответственно, указанные слова Кремля не могут никоим образом влиять на решимость руководства ВСУ в борьбе против российского агрессора", — отметил Наев.

Напомним, в Херсонской области одним из самых тяжелых мест обороны Украины стал Крымский перешеек, где одним из первых врага встретил отдельный батальон морской пехоты. Чтобы остановить продвижение танковой колонны, было принято решение взорвать Генический автомобильный мост.

Выполнить эту задачу вызвался инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун. Мост был заминирован, но уйти оттуда он не успел. По словам собратьев, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост, но уйти оттуда вовремя он не успел.

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Дата публикации
Просмотры
1608
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