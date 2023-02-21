Изменится ли позиция Китая по поводу войны в Украине — эксперт

Пекин глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта и возможностью выхода ситуации из-под контроля. Посол США в ООН заявила, что если Пекин начнет поставлять России летальное оружие. Это может стать красной линией.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Михаил Притула.

По его мнению, Китай никогда не будет помогать России по существу.

Китай может рассказывать России сказки, помогать ей шапками-ушанками, бронежилетами, но никогда не будет усиливать Россию. Китай может делать разные маневры, но зона жизненных интересов Китая – это Дальний Восток, который сейчас оккупировала РФ. Ведь эти земли принадлежали Китаю. Есть определенный мировой консенсус — все понимают, что это неиспользуемые Россией территории. Плотность российского населения там примерно полтора человека на квадратный километр, а с китайской стороны — 150 человек на квадратный километр”, — подчеркнул Михаил Притула.

Также он добавил, что именно оккупированные Россией территории Дальнего Востока интересны Китаю гораздо больше, чем маленький Тайвань.

“То количество танков и авиации, которое есть у Китая, мало пригодно для того, чтобы атаковать Тайвань, потому что просто там не поместится. Но это количество армии абсолютно пригодно для освобождения оккупированных территорий на Дальнем Востоке. Китая декларируется на съездах коммунистических партий Китая. Если мы посмотрим материалы, например, XVII съезда, там было провозглашено, что политика Китая — мирная экспансия и заселение, что Китай и делает. Фактически на те территории заселяются китайцы, они не ассимилируют, потому что не с кем. Каждый гражданин Китая, согласно Конституции, военнослужащий Народно-освободительной армии Китая. Поэтому на территориях уже существует большой контингент этой армии», — подчеркнул военный эксперт.

Китай может совершить жест доброй воли для России и дать ей танки, которые зайдут на территорию Дальнего Востока и оттуда не выйдут, считает Михаил Притула.

Только в таком виде Китай может дать России оружие. У Китая своя политика и он может делать разные заявления и маневры, но суть остается одна: Китаю нужно жизненное пространство, которое сейчас занимает РФ. Поэтому Пекин может на словах поддерживать Россию, может что-то осуждать, но это необходимо для того, чтобы на время пройти на территорию РФ под тем или иным видом, не имеет значения под которым, ведь, повторяю, эти территории принадлежали Китаю. К примеру, в 2015 году Ангела Меркель подарила лидеру Китая старую карту с этими территориями. Достаточно символический жест, но понятен и Китаю и всему миру”, — говорит военный эксперт.

Также он добавил, что Путин удачно демилитаризировал Дальний Восток, войска с Дальнего Востока гибнут в Украине, техника оттуда переброшена в Украину и здесь уничтожается.

“Нужно ли Китаю такое поведение Путина? Конечно, нужна, уверен эксперт: «Китай просто ждет, пока Путин ослабнет достаточно для того, чтобы эти территории мирным путем вернулись в Китай. Смотреть на Китай нужно именно с этой позиции мирная экспансия и расселение”, — подчеркнул Михаил Притула.

Напомним, что власти Китая анонсировали документ, в котором представят свое видение урегулирования войны России против Украины.

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