Изменят ли войска Северной Кореи ситуацию на фронте: оценка эстонской разведки

В разведке отметили, что отправка солдат из КНДР для поддержки агрессии против Украины свидетельствует о проблемах РФ с поддержанием интенсивности военной активности.

Отправка на войну в Украине северокорейских военных не изменит ситуацию на поле боя. Однако в случае продолжения этого в течение длительного времени может сыграть существенную роль в будущих боях.

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR.

По мнению Кивисельга, отправка солдат из КНДР в Россию для поддержки ее агрессии в Украине свидетельствует о проблемах РФ с поддержанием интенсивности военной активности.

"В публичных сообщениях говорится, что численность северокорейских подразделений может достигать 10 000 солдат и в настоящее время они находятся в Восточном военном округе Российской Федерации. Есть также сообщения о создании подразделения численностью около 3 000 человек на базе десантно-штурмовой бригады, укомплектованной северными корейцкми, которая, предположительно, в будущем будет действовать в Курской или Брянской областях", – рассказал руководитель эстонской разведки.

"В то же время возможная отправка Северной Кореей на украинский фронт таких сил – 3000 человек или 10 000 человек – не принесет каких-либо существенных изменений на поле боя. Однако, если это продолжится в течение более длительного периода времени, то это может сыграть существенную роль в будущих боях", – заметил Кивисельг.

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Он также отметил, что благодаря оказанию России военной помощи, руководство Северной Кореи и Ирана получает возможности использовать Москву в своих интересах. В частности – требовать от РФ эксклюзивных гарантий безопасности или технологической информации, которая до сих пор оставалась недоступной.

"Также военнослужащие, участвующие в боях на территории Украины или Российской Федерации, получат военный опыт, который могут использовать против своих соседей в своем регионе", — добавил полковник.

К слову, как заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, в настоящее время около 11 тыс. военных из КНДР учатся на востоке России. И они будут готовы воевать в Украине уже 1 ноября.

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