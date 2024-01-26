Изменяют ли дроны свои маршруты движения: объяснение Воздушных сил

Российская армия не изменяет тактику применения ударных беспилотников Shahed во время атак Украины. Остальные только маршруты их движения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Ничего не изменилось, всегда пресса любит говорить, что это новая тактика россиян. Ну, они покрасили "шахеды" — это что-то новое. Были другие сведения о каком-либо использовании композитных материалов для создания фюзеляжа, это, возможно, тоже что-то новое. Но то, что они мало летают.Ну, они созданы так, чтобы летать низко, как и крылатые ракеты — прижиматься как можно ниже к земле, они с первых дней летают низко., понять, какой там рельеф местности, где есть высотные сооружения, линии электропередач и т.д. Это все должно получиться при планировании полета», – рассказал Игнат.

Представитель Воздушных сил подчеркнул: единственное, что меняет противник – это маршруты следования дронов.

"Потому что там, где они пролетели вчера, их уже может ждать наша мобильная огневая группа. Поэтому на следующий день они могут на 5-10-15 километров сместить маршрут следующей атаки", — говорит Игнат.

По его словам, низкая высота полета дронов уменьшает шансы их сбивания Силами ПВО.

Напомним, ранее в ОК "Пивдень" сообщалось, что Россия ищет новую тактику и готовит мощную атаку по Украине. В частности, речь идет о применении беспилотников.

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