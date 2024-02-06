"Изменяют ситуацию на поле боя": Федоров рассказал об успехах "Армии дронов"

Беспилотники уничтожают врагов и сохраняют жизнь наших военных.

На фронте продолжают работать ударные беспилотники, поражающие танки боевые машины и склады с боекомплектами и топливом.

Об этом сообщил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он рассказал о результате ударных подразделений БпЛА – минус 141 оккупант.

"На фронте работают 67 ударных рот беспилотников, которые воюют только дронами. За прошедшую неделю они поразили 44 танка, 74 боевых бронированных машин и 14 складов с боекомплектами и топливом", — говорится в сообщении.

армия дронов

Он добавил, что беспилотники изменяют ситуацию на поле боя, уничтожают врагов и сохраняют жизнь наших военных.

"Дронов будет больше", — пообещал он.

Напомним, агрессорка Россия будет в дальнейшем испытывать последствия развязавшейся войны. Украина будет продолжать атаковать дронами отечественного производства. Ведь все, что касается военной компоненты на территории РФ, должно быть уничтожено.

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