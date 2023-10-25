Изнасиловал и угрожал расправой жительнице Мариуполя: оккупант получил подозрение

Потерпевшая запомнила имя и внешность преступника, а полицейские составили по ее словам фоторобот подозреваемого.

Главное следственное управление совместно с Департаментом криминального анализа Национальной полиции Украины идентифицировало личность еще одного российского военного, который в марте 2022 изнасиловал 55-летнюю женщину под угрозой смерти ей и ее близким.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В момент полномасштабного российского вторжения потерпевшая вместе с семьей находилась в городе Мариуполь и скрывалась от обстрелов в подвале многоэтажки.

В место их хранилища вошли представители незаконного военного формирования так называемой ЛНДР. Под предлогом проверки документов один из них завел женщину в квартиру наверху, где изнасиловал, угрожая убийством ей и ее родственникам.

Потерпевшая запомнила имя и внешность преступника. Полицейские составили по ее словам фоторобот подозреваемого и проверили почти полсотни окупантов, незаконно находившихся в конце марта-начале апреля 2022 года в г. Мариуполь, и могли совершить преступление в отношении потерпевшей. Именно среди них женщина узнала своего обидчика.

Им оказался 51-летний уроженец города Тюмень, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности в России, а с 2014 года принимающий участие в незаконных военизированных формированиях.

На основании полученных Главным следственным управлением Национальной полиции Украины данных по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора оккупанту объявлено подозрение о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с жестоким обращением к гражданскому населению (ч.1. ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).

Напомним, следователи Нацполиции направили в суд дело двух российских военных, которые угрожали оружием и насиловали беременных и детей во время оккупации Киевской области.

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