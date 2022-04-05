Изнасилование, насилие и убийства: генсек ООН осудил резню в Буче

10 миллионов человек за один месяц являются внутренне перемещенными

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение России на Украину Также он отметил, что был поражен военными преступлениями РФ в городе Буча Киевской области и призвал международные организации расследовать убийства гражданских украинцев.

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Об этом он сказал 5 апреля на заседании ООН.

"Война в Украине создала вызов для устава ООН. Мы сейчас столкнулись с полномасштабным вторжением сразу на нескольких фронтах в Украину со стороны России. Это произошло с нарушением устава ООН. Это произошло с целью переписать признанные границы между двумя странами. Я никогда не забуду ужасные убийства гражданских людей в Буче. Я призвал провести международное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности. Я также был шокирован личными свидетельствами об изнасиловании и насилии. Верховный комиссар по правам человека рассказал о военных преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права. Того, что 10 миллионов человек за один месяц являются внутренне перемещенными. Это — самое быстрое со времен Второй мировой войны", — сказал Антониу Гутерреш.

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