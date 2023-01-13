Изображение и зум впечатляют: опубликовано первое видео работы украинского беспилотника-разведчика SHARK

Благотворительный фонд Сергея Притулы опубликовал первое видео работы украинского беспилотника-разведчика SHARK.

Соответствующие кадры появились на Facebook-странице организации.

"Он проводит разведку и поиск вражеских целей над Донецком. Качество изображения и зум поражают, конечно,” — говорится в подписи к видео.

Дрон такого типа используется для проведения глубинной аэроразведки и корректировки огня дальнобойного вооружения – в частности, HIMARS. Он может залетать в тыл врага на расстояние до 60 километров и наблюдать объект на расстоянии до 5 километров.

"Всего мы законтрактовали три комплекса таких БПЛА", — уточнили в благотворительном фонде.

Напомним, в октябре 2022 года беспилотник SHARK прошел успешное испытание.

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