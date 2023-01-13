Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Изображение и зум впечатляют: опубликовано первое видео работы украинского беспилотника-разведчика SHARK

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
465
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Изображение и зум впечатляют: опубликовано первое видео работы украинского беспилотника-разведчика SHARK

На опубликованных кадрах БПЛА проводит разведку вблизи города Донецка.

Благотворительный фонд Сергея Притулы опубликовал первое видео работы украинского беспилотника-разведчика SHARK.

Соответствующие кадры появились на Facebook-странице организации.

"Он проводит разведку и поиск вражеских целей над Донецком. Качество изображения и зум поражают, конечно,” — говорится в подписи к видео.

Дрон такого типа используется для проведения глубинной аэроразведки и корректировки огня дальнобойного вооружения – в частности, HIMARS. Он может залетать в тыл врага на расстояние до 60 километров и наблюдать объект на расстоянии до 5 километров.

"Всего мы законтрактовали три комплекса таких БПЛА", — уточнили в благотворительном фонде.

Напомним, в октябре 2022 года беспилотник SHARK прошел успешное испытание.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
465
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация