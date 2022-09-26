"Изоляция и возможное самоубийство" – Пионтковский сравнил Путина с Гитлером

Публицист напомнил о 30 апреля Адольфа Гитлера, намекнув на ту же судьбу для президента РФ до 30 сентября.

Президент Российской Федерации Владимир Путин остался в изоляции после "заигрывания с ультрафашистами и обмена пленными".

Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире проекта FREEДОМ, пишет УНИАН.

Для Путина 30 сентября может стать 30 апреля Адольфа Гитлера, когда тот совершил самоубийство.

"Путин объявил об обращении к Совету Безопасности 30 сентября, когда он вероятно позовет всех на священную войну. У меня почему-то 30 сентября Путина ассоциируется с 30 апреля Гитлера, когда он принял яд", — сказал Пионтковский.

"Возьмут Вооруженные Силы Украины Херсон и все развалится. Мы видим только одну сторону противоречий, а есть еще противоречия по линии Путин-генералы. Президент РФ, как Гитлер в последние годы, сидя в бункере в Берлине. Путину остается винить генералов и бросать их в застенки. После возвращения с саммита в Самарканде Путин изменил концепцию. Он стал на позицию ультрафашистов, но после обмена пленными он оказался в изоляции", — отметил политолог.

Пионтковский также считает, что все угрозы применения ядерного оружия бессмысленны, это решение лишено какого-либо военного смысла.

"Совершит он ужасное преступление – уничтожит ядерным ударом один украинский город. Украина перестанет сопротивляться? Запад перестанет помогать? Нет! Ему уже неоднократно говорили: "Нет". Он получит сокрушительный ответ. В первые полчаса уничтожат весь Черноморский флот РФ и все базы в Крыму. У Путина нет кнопки на столе, в эту процедуру вовлечены ряд военных, и они все должны быть такими же безумными", — рассказал публицист.

Напомним, Пионтковский рассказал, чем Запад пригрозил Путину за использование ядерного оружия.

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