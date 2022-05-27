"Изоляция" в Херсонской области: оккупанты похитили крымского татарина с женой и вывезли их в пыточную

"Изоляция" в Херсонской области: оккупанты похитили крымского татарина с женой и вывезли их в пыточную

В поселке Новоалексеевка Херсонской области 27 мая российские оккупанты устроили незаконный обыск в доме крымского татарина и его жены, и вывезли супругов в пыточную вроде донецкой "Изоляции".

Россия продолжает преследовать и запугивать крымских татар, проживающих на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Сети.

"Сегодня утром в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области российские оккупанты устроили незаконный обыск в доме супругов Мамеда Мусаева и Татьяны Базировой, затем их вывезли в неизвестном направлении. По предварительной информации, крымского татарина с женой доставлено в профтехучилище №17 города Геническ, где российские оккупанты обустроили пыточную вроде донецкой "Изоляции", – говорится в сообщении.

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Денисова подчеркнула, что захват гражданских заложников является прямым нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.

"Отмечаю, обыски в жилищах граждан Украины противоречат международным нормам и являются прямым нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статьи 8 Конвенции – право на уважение к частной и семейной жизни", – говорится в сообщении омбудсмена.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека при вторжении России в Украину учесть эти факты нарушений прав человека.

Фото: Людмила Денісова / Facebook

Напомним, российские оккупанты вывозят из оккупированной Херсонской области десятки тысяч тонн зерновых культур и овощей в оккупированный Крым.

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