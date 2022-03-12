"Израиль может быть такой землей": Зеленский заявил, что встречаться в РФ, Беларуси и Украине не конструктивно

"Израиль может быть такой землей": Зеленский заявил, что встречаться в РФ, Беларуси и Украине не конструктивно

Переговоры Бенета с Путиным Зеленский воспринимают положительно.

Чтобы остановить войну, не конструктивно встречаться в России, Беларуси и Украине. Для переговоров может быть такой страной Израиль.

Об этом 12 марта в ходе общения с иностранными СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Не конструктивно встречаться в России, Украине и Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти понимание хоть любое и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей и особенно Иерусалим?.. Я считаю, что да. И я ему это сказал (ред. – премьеру Израилю Бенету). Детали, о которых он должен говорить прежде всего и коммуникировать со своим обществом. Я считаю, что я не имею права, хотя некоторые вещи я знаю. Поэтому мы это положительно воспринимаем", — сказал Зеленский.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 17-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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