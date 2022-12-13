Израиль может уничтожить ядерный потенциал Ирана, РФ не получит ракеты – Пионтковский

Израиль может сорвать поставки ракет Ираном России для войны против Украины.

Израиль сейчас серьезно рассматривает возможность уничтожения ядерного потенциала Ирана. Речь идет о 10-15 объектах. После ответного удара вопросами поставок иранских баллистических ракет России некому будет заниматься.

Такое мнение "24 каналу" высказал политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Политолог отметил, что положение Ирана усугубляется невиданным сближением Турции, Израиля и Азербайджана.

"Самолеты, которые будут уничтожать иранскую ядерную программу и еще что-то в Тегеране, полетят через Саудовскую Аравию, арабские монархи также присоединились к этой коалиции, а заседать они будут в Азербайджане. Турция и Азербайджан заняты проблемой возвращения иранского Азербайджана в родную османскую гавань. Лозунг Эрдогана "один народ – две страны" они планируют превратить в "один народ…" – пока три страны. А потом еще в Средней Азии кем-то займутся", - говорит Пионтковский.

По мнению публициста, после удара Израиля по Ирану вопросами поставок ракет России некому будет заниматься.

"В Израиле действительно сейчас стоит вопрос о существовании государства и его народа. Мне кажется, иранскому режиму осталось очень мало исторического времени", – убежден публицист.

Сотрудничество Ирана и России

Европейский союз согласовал новые санкции против Ирана из-за поставок оружия России, в том числе беспилотников, которые РФ с осени применяет для атак по Украине.

Россия заказала у Ирана сотни ракет для атак по Украине. У Украины почти нет средств защиты, чтобы сбивать иранские баллистические ракеты.

По данным западных СМИ, РФ и Иран договорились о поставках баллистических ракет класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

В Воздушных силах предупредили, что оккупанты могут применять баллистические ракеты против украинцев.

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