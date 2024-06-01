Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа: офис Нетаньяху опроверг заявление Байдена

Израиль опроверг заявление президента США Джо Байдена о том, что власти страны якобы выступили с предложением о прекращении огня в Секторе Газа при условии освобождения всех заложников.

Об этом Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"Условия Израиля для прекращения войны не изменились: уничтожение военных и руководящих сил ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля", – говорится в заявлении.

В офисе премьера подчеркнули, что будут продолжать настаивать на соблюдении этих условий, прежде чем можно будет поднять вопрос о прекращении огня в секторе Газа.

"Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до того, как эти условия будут выполнены, неприемлема", – подчеркивается в заявлении.

Напомним, накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Израиля сделали новое предложение по окончании войны в Секторе Газа. В частности, речь идет о прекращении огня, выводе войск из Сектора Газа и освобождении всех заложников. Американский президент также отметил, что текст соглашения уже передан боевикам ХАМАС.

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