Израиль принимает платежи от российской системы "Мир", Кулеба назвал действия властей "аморальными"

Он назвал это ударом по отношениям стран.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмущен тем, что Израиль принимает платежи через российскую систему Мир.

Министр назвал такие действия израильских властей "аморальными".

Об этом он написал в Twitter.

"Пока мир вводит санкции против России за ее варварские зверства в Украине, некоторые предпочитают зарабатывать деньги, пропитанные украинской кровью. Вот EL AL принимает платежи с помощью российской банковской системы "Мир", созданной для уклонения от санкций", — написал он.

В то время как мировые поколения России для своих барбаричных атроцитов в Украине, некоторые preferují, чтобы деньги сыграли в украинском земле. Here is @EL_AL_ISRAEL прибывающих платежей в российской банковской системе 'Mir' прилагается к evade sanctions. Невероятные и глубокие украинские-исральянские отношения. pic.twitter.com/ZrqVS8Ury5 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 7 марта 2022

Напомним, Дмитрий Кулеба поддержал инициативу международного сообщества создать специальный трибунал по рассмотрению преступлений российской агрессии против Украины.

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