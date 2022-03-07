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Израиль принимает платежи от российской системы "Мир", Кулеба назвал действия властей "аморальными"

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Израиль принимает платежи от российской системы "Мир", Кулеба назвал действия властей "аморальными"

Он назвал это ударом по отношениям стран.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмущен тем, что Израиль принимает платежи через российскую систему Мир.

Министр назвал такие действия израильских властей "аморальными".

Об этом он написал в Twitter.

"Пока мир вводит санкции против России за ее варварские зверства в Украине, некоторые предпочитают зарабатывать деньги, пропитанные украинской кровью. Вот EL AL принимает платежи с помощью российской банковской системы "Мир", созданной для уклонения от санкций", — написал он.

Напомним, Дмитрий Кулеба поддержал инициативу международного сообщества создать специальный трибунал по рассмотрению преступлений российской агрессии против Украины.

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