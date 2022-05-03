Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Израиль принял решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине

Дата публикации
Просмотры
1270
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Израиль принял решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине

Associated Press

Правительство Израиля приняло решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине.

Поводом для этого стало заявление главы МИД России Лаврова о том, что у "Гитлера была еврейская кровь".

Об этом пишет издание Haaretz.

Израильские чиновники заявили, что страна может отправить в Киев "много предметов", которые являются более оборонными, но что системы противовоздушной обороны, передовые вооружения и системы нападения не будут направлены.

Там также сообщили, что увеличение помощи было бы ”значительным шагом” в том, что уже предоставило еврейское государство.

Напомним, что Рада приняла заявление о недопустимости присвоения РФ победы над нацизмом.

Читайте также:

Кирилл Тимошенко доложил о процессе восстановления освобожденных от оккупанта территорий

Кирилл Тимошенко доложил о процессе восстановления освобожденных от оккупанта территорий
Следующая публикация