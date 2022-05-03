Израиль принял решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине

Правительство Израиля приняло решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине.
Поводом для этого стало заявление главы МИД России Лаврова о том, что у "Гитлера была еврейская кровь".
Об этом пишет издание Haaretz.
Израильские чиновники заявили, что страна может отправить в Киев "много предметов", которые являются более оборонными, но что системы противовоздушной обороны, передовые вооружения и системы нападения не будут направлены.
Там также сообщили, что увеличение помощи было бы ”значительным шагом” в том, что уже предоставило еврейское государство.
Напомним, что Рада приняла заявление о недопустимости присвоения РФ победы над нацизмом.
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