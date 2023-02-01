Израиль рассматривает возможность передачи Украине оружия, в том числе и "Железный купол" — CNN

Также глава Израиля рассказал, что готов быть посредником между Украиной и РФ.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна рассматривает возможность передачи Украине своего оружия. Речь идет о системах противоракетной обороны "Железный купол".

Об этом он сказал в интервью CNN.

Американский журналист спросил Нетаньяху, готов ли Израиль помочь Украине в военном плане. В частности, речь идет о передаче "Железного купола". На это ответил, что не исключает такой вероятности.

"Ну, я, безусловно, рассматриваю это", – сказал он.

Также премьер-министр Израиля сообщил, что готов быть посредником между Россией и Украиной, если об этом попросят враждующие стороны и США. Он добавил, что в феврале 2022 г. ему неофициально предлагали быть посредником в переговорах с Россией, однако он отказался, поскольку возглавлял оппозицию и не был у власти в Израиле.

Напомним, Беньямин Нетаньяху рассказывал, что в Израиле рассматривают возможность предоставления Украине "других видов помощи", в частности военной, для борьбы в войне с РФ.

Читайте также: