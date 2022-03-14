Израиль взял на себя миссию посредника в завершении войны России против Украины — Ермак

Израиль взял на себя миссию посредника в завершении войны России против Украины — Ермак

Руководитель ОП отметил, что находится на постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и главой Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой.

Израиль взял на себя миссию посредника в поиске мира и завершении войны России против Украины.

Об этом 14 марта на своей странице в Facebook сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой", — написал глава ОП.

Ермак добавил, что уже удалось добиться первых результатов.

"Уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников тех украинцев, которые уже находятся в этой стране. Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий", — подчеркнул он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 19-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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