Израиль запретил Украине покупать шпионскую программу Pegasus, опасаясь реакции РФ

С 2019 года украинские власти просили Израиль разрешить продажу шпионского ПО.

Израиль запретил Украине покупать шпионское ПО Pegasus от NSO Group, опасаясь, что российские официальные лица будут недовольны продажей.

Об этом говорится в совместном расследовании изданий Guardian и Washington Post.

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По данным журналистов, с 2019 года украинские официальные лица пытались убедить Израиль выдать лицензию на шпионское программное обеспечение для использования в Украине. Но эти усилия были отвергнуты и NSO Group, деятельность которой регулируется Министерством обороны Израиля, так и не получила разрешения на продажу или продвижение шпионского ПО в Украину.

Один из высокопоставленных чиновников украинской разведки заявил, что решение Израиля вызвало у украинских чиновников "смущение". Чиновник сказал, что не располагает полной информацией о том, почему Украине было отказано в доступе, но добавил, что, по его мнению, правительство США поддерживает усилия Украины.

Источники, близкие к этому вопросу, заявили, что решение Израиля отражает нежелание конфликтовать с Россией, имеющей тесные отношения с Израилем в области разведки. Источники сообщили, что Израиль опасается, что предоставление Украине возможности прослушивать российские номера мобильных телефонов через Pegasus будет рассматриваться как акт агрессии против российских спецслужб.

Программное обеспечение Pegasus израильской NSO Group считается одной из лучших шпионских программ для смартфонов. Слежка может вестись в реальном времени и обходить шифрование мессенджеров. Программа копирует отправленные и полученные в телефон сообщения, собирает фотографии и записывает звонки. Кроме того, Pegasus получает доступ к микрофону и видеокамеры, что позволяет подслушивать и подсматривать за владельцами устройств. С помощью приложения можно также отслеживать местонахождение телефонов.

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