С-300 / © commons.wikimedia.org

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Атаки Израиля по Ирану выявили слабости систем противовоздушной обороны, которые поставила Россия. Это вызывает все больше тревоги среди российских военных руководителей.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Ни один израильский самолет во время ударов по Ирану не был уничтожен. Зенитные ракетные комплексы С-300 и радары Rezonans-NE, которые Москва предоставила Тегерану, бессильны перед Израилем. Аналитики отмечают: российские ПВО, которые долгое время считались угрозой для НАТО, на практике показывают ограниченную эффективность.

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«Для военных аналитиков это еще один признак того, что российские системы ПВО, которых давно опасался альянс НАТО, могут быть не такими грозными, как казалось», — говорится в статье.

Эксперт Rand Europe Джеймс Блэк отмечает: эти удары, а также атаки Израиля в октябре 2024 года, продемонстрировали уязвимость иранской обороны перед западными самолетами, включая F-35. Подобные выводы делали и по российской ПВО когда ВСУ наносили точные удары Storm Shadow по глубокому тылу РФ.

«Это добавит неудобных вопросов, которые украинские удары по России уже подняли, относительно истинной мощности собственной интегрированной системы противовоздушной обороны России», — добавил Блэк.

Бывший командующий армией Джастин Крамп заявил, что страны-члены НАТО долгое время исходили из предположения, что российские системы ПВО способны эффективно сдерживать атаки в течение недель или даже месяцев в случае военного противостояния. Однако нынешние события ставят это представление под сомнение. Также это возможно нанесет ущерб международному спросу на российское вооружение, что открывает новые перспективы для китайского рынка.

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«Если люди смотрят на результаты и думают, что российские технологии не оправдали ожиданий, я подозреваю, что многие страны могут переключиться на то, что может предложить им Китай», — заявил эксперт.

Напомним, в течение суток израильская армия нанесла более 60 ударов по целям на территории Ирана.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также обратил внимание, что война между Израилем и Ираном играет на руку России. В частности, Москва заинтересована в том, чтобы Израиль уничтожил иранскую нефтяную инфраструктуру.