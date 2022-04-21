Израильский военный эксперт похвалил тактику украинцев в Мариуполе и призвал создавать для россиян котлы

России не могут взять "Азовсталь", потому что для этого нужны специализированные войска, ведь территория очень большая и имеет немало подземных тоннелей.

Так что единственное правильное решение для армии РФ не потыкаться туда, утверждает военный эксперт, майора резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Верцнер в эфире "Единого марафона".

"Относительно ребят на «Азовстали», они проявили невероятный, увиденный в наше время героизм. И мы все видели приказ Путина не брать «Азовсталь» штурмом, потому что это вряд ли бы дало успех. Это привело бы к многочисленным жертвам, особенно с наступающей стороны. Объект очень большой, много тоннелей, нужны специальные войска, которых у России нет", — отметил эксперт.

Он добавил, что «тактически правильно со стороны России не лезть туда, потому что можно не вылезти». В то же время Верцнер утверждает, что украинцам, оказавшимся заблокированными, нужна помощь и решение ситуации как можно скорее, задействовать все возможные варианты.

«Состояние военных в Мариуполе, это состояние осажденной крепости. У них нет поставок боеприпасов, продовольствия. Путин представит это как победу, нет сомнений. "Пировая" победа, потому что досталась ему очень большой ценой. А Мариуполь стал, если мы ищем параллели, эдакой Брестской крепостью. Я не сторонник символов и призыва «Ни шагу назад», но символы иногда важны. Мариуполь стал победой украинского оружия, украинского духа», – отметил Верцнер.

Он подчеркнул, что все, несмотря на те наступательные действия, которые есть со стороны России и какие-то микро победы, но украинские военные действуют правильно. «Надо заманивать эти наступательные силы и мини котлы, или даже в большие котлы. Ни в коем случае не стоять насмерть. Тактика – ни шагу назад – сейчас будет ошибочной. Надо действовать хитро, где-нибудь пропускать и дальше закрывать их в мешок», — отмечает эксперт.

Также он отметил, что есть все возможности освобождения Херсона, но отметил, что не стоит допускать уличных боев, а лучше оцепить врага и просто отрезать от снабжения, хотя и отметил, что это очень непростая задача.

Ситуацию в восточных регионах страны прокомментировал военный эксперт

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