Изуродованные иконы и выбитые стекла: во время ракетного удара по Одессе поврежден храм князя Владимира (фото, видео)

Российские захватчики в очередной раз подтвердили, что не имеют ничего святого и разрушают все на своем пути.

В результате ракетного удара россиянами по Одессе в ночь на 14 июня взрывной волной был поврежден храм князя Владимира.

Последствия удара обнародовал местный Telegram-канал "Одесса Инфо".

Как видно на видео, в храме вылетели окна, на полу лежат изуродованные иконы и другие церковные вещи.

В Одессе поврежден храм князя Владимира. Фото: скриншот.

В Одессе поврежден храм князя Владимира. Фото: скриншот.

Напомним, оккупанты атаковали Одессу ракетами "Калибр" в ночь на 14 июня, в результате чего есть погибшие, пострадавшие и разрушения. ТСН.ua собрал все, что известно о ракетном ударе по Одессе.

В Одессе во время ракетного удара был поврежден храм князя Владимира

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