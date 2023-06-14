Изуродованные иконы и выбитые стекла: во время ракетного удара по Одессе поврежден храм князя Владимира (фото, видео)

Российские захватчики в очередной раз подтвердили, что не имеют ничего святого и разрушают все на своем пути.
В результате ракетного удара россиянами по Одессе в ночь на 14 июня взрывной волной был поврежден храм князя Владимира.
Последствия удара обнародовал местный Telegram-канал "Одесса Инфо".
Как видно на видео, в храме вылетели окна, на полу лежат изуродованные иконы и другие церковные вещи.
Напомним, оккупанты атаковали Одессу ракетами "Калибр" в ночь на 14 июня, в результате чего есть погибшие, пострадавшие и разрушения. ТСН.ua собрал все, что известно о ракетном ударе по Одессе.
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