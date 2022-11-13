Изувеченные дома и раненые люди: россияне смертоносными снарядами массированно обстреляли Днепропетровщину (фото)

В Никополь прилетели около 40 смертоносных снарядов оккупантов.
Российские оккупанты в ночь на 13 ноября массированно обстреляли Днепропетровскую область — из "Градов" и тяжелой артиллерии враг бил по Никопольской и Марганецкой громадам.
Об этом утром 13 ноября сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его данным, в результате ночной атаки россиян ранены две женщины в возрасте 46 и 82 лет. Пострадавших госпитализировали в местную больницу. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Кроме того, в Никопольском районе в сутки от действий армии РФ изуродованы десятки гражданских домов.
"Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольскую и Марганецкую громады. Больше всего пострадал Никополь. В ночной город прилетели почти 40 смертоносных снарядов", — рассказал чиновник.
Резниченко уточнил, что только в городе Никополь за ночь в результате обстрелов РФ повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, около двух десятков хозяйственных построек, несколько газопроводов и линий электропередач.
"Снаряды РФ полностью разрушили один дом и вызвали два пожара — в квартире и в частном дворе. Пламя огнеборцы уже укротили. От обстрела пострадали и местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж", — добавил руководитель области.
Он также добавил, что, к счастью, в Марганецкой громаде никто из людей не пострадал. Только повреждены частные дома.
"В остальных районах ночь с сиренами, и без "прилетов" и на эту минуту спокойно", — подытожил Резниченко.
Напомним, в ночь на 12 ноября армия Российской Федерации обстреливала три громады Днепропетровщины. По мирным населенным пунктам оккупанты били "Градами" и тяжелой артиллерией. На города и села было направлено более 50 снарядов.
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