Изувеченные дома и раненые люди: россияне смертоносными снарядами массированно обстреляли Днепропетровщину (фото)

Российские оккупанты в ночь на 13 ноября массированно обстреляли Днепропетровскую область — из "Градов" и тяжелой артиллерии враг бил по Никопольской и Марганецкой громадам.

Об этом утром 13 ноября сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его данным, в результате ночной атаки россиян ранены две женщины в возрасте 46 и 82 лет. Пострадавших госпитализировали в местную больницу. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

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Кроме того, в Никопольском районе в сутки от действий армии РФ изуродованы десятки гражданских домов.

"Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольскую и Марганецкую громады. Больше всего пострадал Никополь. В ночной город прилетели почти 40 смертоносных снарядов", — рассказал чиновник.

Резниченко уточнил, что только в городе Никополь за ночь в результате обстрелов РФ повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, около двух десятков хозяйственных построек, несколько газопроводов и линий электропередач.

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"Снаряды РФ полностью разрушили один дом и вызвали два пожара — в квартире и в частном дворе. Пламя огнеборцы уже укротили. От обстрела пострадали и местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж", — добавил руководитель области.

Он также добавил, что, к счастью, в Марганецкой громаде никто из людей не пострадал. Только повреждены частные дома.

"В остальных районах ночь с сиренами, и без "прилетов" и на эту минуту спокойно", — подытожил Резниченко.

Напомним, в ночь на 12 ноября армия Российской Федерации обстреливала три громады Днепропетровщины. По мирным населенным пунктам оккупанты били "Градами" и тяжелой артиллерией. На города и села было направлено более 50 снарядов.

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