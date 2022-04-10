Известная блогерша Mamasita показала, как оккупанты разгромили ее дом в Гостомеле

К счастью, блогерша с мужем успели вовремя уехать.

Известная украинская блогерша и twerk-танцовщица Мария Скорченко, известная под псевдонимом Mamasita, показала, как оккупанты разгромили ее дом в Гостомеле.

В сторис своей страницы в Instagram блогерша поделилась фото, на которых видны разбросанные по дому вещи, мусор. Захватчики не пренебрегали дорогим алкоголем и едой, которая была в доме. Кроме того, оккупанты простреливали окна, перерыли всю одежду, разбили технику.

instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a

instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a

instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a

"Русский мир" навел порядок и в моем доме. Орки жили, пьянствовали, гадили, перерыли все трусы и вещи. Смотрели наши фотки и разбросали их по дому", — рассказала Мария.

instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a

instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a

instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a

Как призналась Мария, они с мужем вовремя уехали из Гостомеля. Кроме того, блогерша благодарна, что ее дом по крайней мере выстоял, в отличие от жилья ее соседей. "Слезы на глазах, когда вижу, что произошло с домами наших соседей", – призналась Мария.

instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a

instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a

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