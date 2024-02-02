Известная художница рассказала о серьезном ранении мужа на фронте и панических атаках 6-летнего сына

Известная художница Евгения Гапчинская рассказала о серьезном ранении мужа Дмитрия на передовой и о панических атаках у 6-летнего сына, которые начались из-за войны.

К слову, избранник Гапчинской пошел защищать Украину от оккупантов еще в начале полномасштабного российского вторжения. Дмитрий служил на передовой. Как рассказала Евгения в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", в ноябре прошлого года муж получил серьезное ранение. В настоящее время он находится в больнице. Дмитрию сделали несколько операций и он восстанавливается.

Муж Евгении Гапчинской / Фото: instagram.com/e.gapchinska

"Дмитрий сейчас раненый находится в больнице. Он получил ранение еще в ноябре. У него разорвано миной кость и три осколка в спине. Ему сделали уже первую операцию в Харькове. Ему пересадили кожу с ноги на руку. Сделали еще одну операцию в Киеве и будут делать еще третью", — рассказала художница.

Гапчинская говорит, что после реабилитации военно-врачебная комиссия (ВЛК) будет решать, увольнять ли Дмитрия с военной службы, или снова отправлять на фронт.

Муж Евгении Гапчинской / Фото: instagram.com/e.gapchinska

"Это будет решать ВЛК. Если руку соберут и она будет работать, если он будет боеспособен, то дальше пойдет воевать", — поделилась художница.

Также Гапчинская рассказала о 6-летнем сыне. По словам художницы, мальчик очень тяжело переживает войну. В частности, у сына Евгении начались ужасные панические атаки, кроме того ему сложно даются разговоры с отцом-военным.

Муж Евгении Гапчинской с сыном / Фото: instagram.com/e.gapchinska

"Он тяжело переживает войну. Он тяжело пережил все эти переезды у него были очень тяжелые панические атаки, его трясло, он боялся в ванную заходить, он кричал, это были очень страшные панические атаки. Он ходил к психологу, а потом сказал, что не хочу. С папой общается через видеосвязь, но иногда ему хочется так плакать, что он не может с ним разговаривать. Когда муж звонит, сын плачет, бежит в свою комнату и говорит, что не может разговаривать", — поделилась Евгения.

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