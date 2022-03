Известная литовская группа посвятила песню украинцам: "Вы победители, Украина"

Во время исполнения песни артисты также отметили, куда должен пойти "русский военный корабль".

Известная литовская группа LT United, которая была участником "Евровидения-2006", не осталась наблюдать в стороне за событиями, которые сейчас происходят в Украине.

Музыканты решили поддержать украинцев и посвятили песню Украине. В общем, артисты перепели свою известную композицию We are the winners of Eurovision. Сейчас она звучит как You are the winners, Ukraina ("Вы победители, Украина").

Участники коллектива поют о том, что украинцы победят, а "русский военный корабль" пойдет по всем известному направлению.

Кстати, певцы выкрикивали "Слава Украине", а позади них красовался украинский флаг.

Напомним, ранее представитель Италии на "Евровидении-2022" выступил с украинским флагом в руках. Выступление 29-летнего артиста состоялось во время Всемирной выставки Expo-2020 в Дубае.

