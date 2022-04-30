Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Известная певица показала свою квартиру после ракетного обстрела Киева – видео

Известная певица показала свою квартиру после ракетного обстрела Киева – видео

Дата публикации
Просмотры
6599
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Известная певица показала свою квартиру после ракетного обстрела Киева – видео

instagram.com/bandura_krut

Украинская певица и бандуристка Марина Круть, более известная как KRUTЬ, показала последствия ракетного удара по Киеву.

Так, 28 апреля вечером Россия выпустила две ракеты по столице, попавших в жилой дом в Шевченковском районе.

Участница Нацотбора на "Евровидение-2020" поделилась, что взрывы произошли неподалеку от ее дома. В результате в ее квартире взрывной волной выбило окна и двери.

На странице в Instagram бандуристка разместила три видео. На первом Марина показала дом, в который попала ракета, а на других двоих – свое жилье.

Для просмотра листайте вправо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by КРУТЬ (@bandura_krut)

Как поделилась Круть, на момент взрыва она находилась в Хмельницкой области. В тот же вечер россияне обстреляли и эту область.

Вспомнила музыкант и о своей соседке, журналистке Вере Гирич, погибшей в столице.

"Погиб один человек. Журналистка, работавшая в "Свободе слова", Вера Гирич. Ракета залетела прямо в ее квартиру. Светлая память", – поделилась артистка.

Также KRUTЬ обратилась к защитникам и защитницам Украины, отметив, что до конца жизни ее концерты для них бесплатны.

Напомним, на днях Дмитрий Танкович рассказал, что оккупанты сделали с его домом в Буче. Дом шоумена уцелел. Впрочем, враги обворовали его и забрали оттуда все ценные вещи.

Читайте также:

Следующая публикация