Известная певица показала свою квартиру после ракетного обстрела Киева – видео

Украинская певица и бандуристка Марина Круть, более известная как KRUTЬ, показала последствия ракетного удара по Киеву.

Так, 28 апреля вечером Россия выпустила две ракеты по столице, попавших в жилой дом в Шевченковском районе.

Участница Нацотбора на "Евровидение-2020" поделилась, что взрывы произошли неподалеку от ее дома. В результате в ее квартире взрывной волной выбило окна и двери.

На странице в Instagram бандуристка разместила три видео. На первом Марина показала дом, в который попала ракета, а на других двоих – свое жилье.

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Как поделилась Круть, на момент взрыва она находилась в Хмельницкой области. В тот же вечер россияне обстреляли и эту область.

Вспомнила музыкант и о своей соседке, журналистке Вере Гирич, погибшей в столице.

"Погиб один человек. Журналистка, работавшая в "Свободе слова", Вера Гирич. Ракета залетела прямо в ее квартиру. Светлая память", – поделилась артистка.

Также KRUTЬ обратилась к защитникам и защитницам Украины, отметив, что до конца жизни ее концерты для них бесплатны.

Напомним, на днях Дмитрий Танкович рассказал, что оккупанты сделали с его домом в Буче. Дом шоумена уцелел. Впрочем, враги обворовали его и забрали оттуда все ценные вещи.

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