Известная российская певица сняла украинский флаг с Энергодарского горсовета – начато производство

Юлия Чичерина сняла свои действия на видео.
Российская рок-певица, поклонница "русского мира" Юлия Чичерина, уже давно поддерживавшая террористов "ЛДНР", сняла украинский флаг с Энергодарского горсовета.
Инцидент, снятый артисткой на видео, произошел 21 марта.
За надругательство над государственным символом Украины начато производство. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 21 марта 2022 года Чичерина прибыла в Энергодар для поддержки военнослужащих страны-агрессора. С целью утверждения отделения оккупированного города от территории Украины певица вместе с оккупантами сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг. Таким образом она совершила надругательство над государственным символом Украины.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляет следственное Управление СБУ в Запорожской области.
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