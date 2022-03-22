Известная российская певица сняла украинский флаг с Энергодарского горсовета – начато производство

Юлия Чичерина сняла свои действия на видео.

Российская рок-певица, поклонница "русского мира" Юлия Чичерина, уже давно поддерживавшая террористов "ЛДНР", сняла украинский флаг с Энергодарского горсовета.

Инцидент, снятый артисткой на видео, произошел 21 марта.

За надругательство над государственным символом Украины начато производство. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 марта 2022 года Чичерина прибыла в Энергодар для поддержки военнослужащих страны-агрессора. С целью утверждения отделения оккупированного города от территории Украины певица вместе с оккупантами сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг. Таким образом она совершила надругательство над государственным символом Украины.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляет следственное Управление СБУ в Запорожской области.

Читайте также: