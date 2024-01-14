Известная украинская актриса показала редкий кадр с мужем-воином, который с передовой вышел на связь

Известная украинская актриса Виктория Билан поделилась, что на днях впервые за долгое время могла пообщаться со своим мужем-защитником Владимиром Ращуком.

В мирной жизни известный актер Владимир Ращук с началом полномасштабной войны отправился защищать Украину. В настоящее время воин является командиром 7-й роты 3-го батальона Свобода в составе бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Рубеж. В 2023 году, в сентябре, Ращук стал ветераном войны.

Владимир Ращук / Фото: instagram.com/vikki.bilan

На странице в Instagram Виктория Билан разместила кадр с мужем, кторый был сделан во время их разговора по онлайн-связи. К разговору присоединилась и дочь супругов Екатерина. Ращук смог позвонить семье с передовой и немного с ними пообщаться:

"Мои счастливые мгновения выглядят так. Родненький мой мишка. Жду. Люблю. Верю", — подписала фото с мужем Билан.

Жена Владимира Ращука показала редкое фото с ним / Фото: instagram.com/vikki.bilan

Владимир Ращук и Виктория Билан / Фото: instagram.com/vikki.bilan

Напомним, что в июне 2022 года жена Владимира Ращука Виктория рассказала, как он сражался за Северодонецк. Актриса поделилась, что впервые за время войны она увидела, как муж плачет. Ращук тяжело переживал утрату своих побратимов.

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