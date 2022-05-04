Известная украинская актриса провела 33 дня в бомбоубежище: "Я находилась на первой линии фронта"

Звезда сериалов "Слуга народа", "Женский врач", "Домик к счастью", "СидОренки-СидорЕнки" Виталина Библив рассказала, как переживает войну.

По словам артистки, так получилось, что она находилась на первой линии фронта и 33 дня провела в бомбоубежище.

"Это Бучанский район, село Чайки. Это, конечно, не Буча, но было очень горячо и у нас тоже здесь. Я 33 суток прожила в убежище. Я выходила только для того, чтобы покормить животных, которых люди оставили на тех, кто не поехал", — рассказала Библив программе "ЖВЛ".

Актриса поняла, что если не будет что-то делать, то сойдет с ума. Поэтому решила, что будет поднимать украинцам боевой дух и придумала записывать видео с "бабой Наташей":

"Я поняла, что я должна поднимать боевой дух украинцев, поэтому я стала записывать обращение бабы Наташи. Мне очень много людей писало. Из Мариуполя, из Харькова, из подвалов, которые ждали выпусков. Меня это очень мотивировало каждый раз выходить. Также волонтерила на местах. Я стала комендантом своего бомбоубежища. Я знала, сколько у меня людей, мы сотрудничали с ребятами из терробороны, укрепляла посты, таскала песок", — рассказала артистка.

Актриса Виталина Библив о трагедии в Буче: "Мы могли бы быть следующие"

Также, едва сдерживая слезы, Библив прокомментировала зверства в Буче, которые происходили совсем неподалеку:

"Столько боли, что пережили эти дети, девушки… Осознание того, что мы могли быть следующие. Оно все рядом. Что они приняли на себя такую боль. Я их никогда не забуду. Я буквально вчера говорила своим соседям, я теперь совсем по-другому буду говорить, что я проживаю в Бучанском районе", – поделилась Библив.

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