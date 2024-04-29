Известная украинская актриса рассказала о гибели мужа на фронте и как справляется со своим горем

Украинская актриса Надежда Хильская рассказала о гибели своего мужа, актера Алексея Хильского, который ушел из жизни 17 августа прошлого года.

Артистка рассказала, что ее возлюбленный служил на передовой сержантом взвода. В тот роковой день Алексей вместе с побратимами отправился на задание, где получил ранение. Актера пытались эвакуировать, но, к сожалению, к месту их пребывания прилетел российский дрон-камикадзе.

Алексей Хильский / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

"Это было на "нуле". Муж был в разведке, сержантом взвода. Они разделились на две группы, и, когда Алексей услышал выстрелы, побежал на помощь второй группе и был ранен. Ребята пытались его эвакуировать, но прилетел кацапский FPV-дрон и он погиб. Я видела все это из экшн-камеры, запись которой мне предоставили побратимы Алексея. Но даже после этого мне трудно поверить в его смерть. Даже приходя к нему на кладбище, не понимаю, что он там", - поделилась актриса в интервью "Фактам".

Как говорит Надежда, после гибели мужа для нее начался настоящий ад. В частности, супруги были вместе 17 лет, из которых 14 прожили в браке. После потери возлюбленного Хильска ощущает пустоту внутри. Также артистка старается не плакать, хотя это сложно дается. Надежда говорит, что ее мужу не хотелось, чтобы она лила слезы.

Надежда Хильская с мужем / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

"Пустота после смерти Алексея остается. Он был частью меня, и эта часть сейчас… Бывает, на меня находит волнами. Знаю, что муж не хотел бы, чтобы я плакала, а чтобы продолжала жизнь. Но… тяжело. Бывает, что еду в машине и начинаю плакать, потому что вижу какую-то кофейню, в которой мы любили сидеть. Я очень стараюсь научиться не плакать.

Надежда Хилиска рассказала, что потерю папы тяжело переживает их дочь-подросток Валерия. По словам актрисы, девочке сложно дается осознание, что отца больше нет. Но вместе с тем Валерия стала лучше учиться, как хотел папа, запланировала поступать на режиссера.

Надежда Хильская с дочерью и мужем / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

"Она проживала все периоды — отторжение, неприятие, злоба. Лера долго была сердита, что Алексей пошел на фронт. У нее сейчас тяжелый период подростка. Не хочет, чтобы я говорила "пошли на кладбище", а только: "Пошли к папе" .Зато Лера начала классно учиться. Сейчас у нее только 11 и 12 баллов. Леша всегда был достаточно требователен к ее учебе. Может быть, это все ради него. Дочь хочет быть режиссером, и на это тоже повлиял Леша", - рассказала артистка.

Надежда призналась, что сейчас она учится жить по-новому. Актриса пытается не угробить себя и быть поддержкой для дочери.

"Просто научиться жить по-новому. Задача — выжить и быть поддержкой дочере, не угробить себя. Я поддерживаю сборы и надеюсь, что мы скоро выигрываем войну и не услышим уже никогда о проклятых оккупантах", — добавила Хильская.

Надежда Хильская / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

Напомним, недавно стало известно, что на фронте погиб актер Андрей Доманский. Артист защищал Украину от оккупантов с начала полномасштабной войны.

Читайте также: