Известная украинская актриса рассказала о гибели мужа на фронте и как справляется со своим горем

Артистка поделилась, как переживает потерю возлюбленного.
Украинская актриса Надежда Хильская рассказала о гибели своего мужа, актера Алексея Хильского, который ушел из жизни 17 августа прошлого года.
Артистка рассказала, что ее возлюбленный служил на передовой сержантом взвода. В тот роковой день Алексей вместе с побратимами отправился на задание, где получил ранение. Актера пытались эвакуировать, но, к сожалению, к месту их пребывания прилетел российский дрон-камикадзе.
"Это было на "нуле". Муж был в разведке, сержантом взвода. Они разделились на две группы, и, когда Алексей услышал выстрелы, побежал на помощь второй группе и был ранен. Ребята пытались его эвакуировать, но прилетел кацапский FPV-дрон и он погиб. Я видела все это из экшн-камеры, запись которой мне предоставили побратимы Алексея. Но даже после этого мне трудно поверить в его смерть. Даже приходя к нему на кладбище, не понимаю, что он там", - поделилась актриса в интервью "Фактам".
Как говорит Надежда, после гибели мужа для нее начался настоящий ад. В частности, супруги были вместе 17 лет, из которых 14 прожили в браке. После потери возлюбленного Хильска ощущает пустоту внутри. Также артистка старается не плакать, хотя это сложно дается. Надежда говорит, что ее мужу не хотелось, чтобы она лила слезы.
"Пустота после смерти Алексея остается. Он был частью меня, и эта часть сейчас… Бывает, на меня находит волнами. Знаю, что муж не хотел бы, чтобы я плакала, а чтобы продолжала жизнь. Но… тяжело. Бывает, что еду в машине и начинаю плакать, потому что вижу какую-то кофейню, в которой мы любили сидеть. Я очень стараюсь научиться не плакать.
Надежда Хилиска рассказала, что потерю папы тяжело переживает их дочь-подросток Валерия. По словам актрисы, девочке сложно дается осознание, что отца больше нет. Но вместе с тем Валерия стала лучше учиться, как хотел папа, запланировала поступать на режиссера.
"Она проживала все периоды — отторжение, неприятие, злоба. Лера долго была сердита, что Алексей пошел на фронт. У нее сейчас тяжелый период подростка. Не хочет, чтобы я говорила "пошли на кладбище", а только: "Пошли к папе" .Зато Лера начала классно учиться. Сейчас у нее только 11 и 12 баллов. Леша всегда был достаточно требователен к ее учебе. Может быть, это все ради него. Дочь хочет быть режиссером, и на это тоже повлиял Леша", - рассказала артистка.
Надежда призналась, что сейчас она учится жить по-новому. Актриса пытается не угробить себя и быть поддержкой для дочери.
"Просто научиться жить по-новому. Задача — выжить и быть поддержкой дочере, не угробить себя. Я поддерживаю сборы и надеюсь, что мы скоро выигрываем войну и не услышим уже никогда о проклятых оккупантах", — добавила Хильская.
Напомним, недавно стало известно, что на фронте погиб актер Андрей Доманский. Артист защищал Украину от оккупантов с начала полномасштабной войны.
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