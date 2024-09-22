Известная украинская актриса вступила в ряды ВСУ: "Присягу приняла"

Украинская актриса Рита Бурковская объявила, что вступила в ряды ВСУ.

Об этом артистка поделилась в своем Instagram. По ее словам, с начала полномасштабной войны она работала в СМИ. Однако Бурковская считает, что пора брать на себя большую ответственность. Она пошла защищать Украину на поле боя и уже приняла присягу.

"Присягу приняла. Итак, я присоединилась к ВСУ. Наверное, вы знаете, что я актриса. Последние 2,5 года я работала с медиа. Мы сделали много полезных вещей и важных историй. Я многому научилась у лучших журналистов. Эти скилы уже не пропадут. Но пора брать большую ответственность на себя, и я это делаю с радостью", — поделилась Бурковская.

Рита Бурковская / Фото: instagram.com/ritaburkovska

Актриса убеждена, что приняла правильное решение отправиться на службу. Бурковская также добавила, что, конечно, хотела бы сниматься в кино, отдыхать, заниматься своими делами, однако убеждена, что еще успеет это все сделать, но после войны, ведь сейчас для этого не время.

"Не знаю, что принесет мне мое решение, но точно знаю, что в это историческое время — это единственно правильное решение, и я рада, что наконец-то его приняла и имею честь служить среди лучших. Мне тоже очень хочется сниматься в кино, тусоваться, заниматься своими делами, но сейчас это не очень актуально. Я уверена, что еще будет кино в моей жизни и люди, которые мне близки по ценностям, и истории, которых меня коснут и других тоже", — добавила артистка.

Рита Бурковская / Фото: instagram.com/ritaburkovska

Напомним, недавно певица Кристина Соловий делилась, что ее брат вступил в ряды ВСУ. Родной человек артистки отправился на фронт добровольцем.

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