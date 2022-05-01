Известная украинская певица из Ужгорода выступила в российском Сочи

Известная певица родом из Ужгорода Елизавета Иванцев, известная многим под псевдонимом Елка, оказалась среди украинских звезд, которые сидят в России и предпочитают молчать о войне.

Более того, в субботу, 30 апреля, Елка не пренебрегла корпоративом в российском городе Сочи. Фрагментом видео с мероприятия, на котором выступала артистка, поделился Telegram-канал "Боже, яке кончене!".

Елка исполнила несколько своих известных песен, среди них "Прованс" и "На большом воздушном шаре".

"Можешь мечтать о сидении разве что на любимой бутылке, потому что в Борисполе ты уже никогда сидеть не будешь", — прокомментировали фразу из песни "Прованс" в Telegram-канале.

Отметим, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины Елка, которая до этого жила и работала в России, никоим образом не высказалась. Она продолжает давать концерты, выступать на корпоративах, поддерживая тем самым российское вторжение на территорию ее родины.

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