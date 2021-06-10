Известно имя молодой военной, которая трагически погибла в Донбассе: у девушки остался только отец

Военной было только 22 года.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 июня погибла 22-летняя военная Карина Шемчук, которая служила в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Девушка была выпускницей Национальной академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного.

Об этом сообщил глава Закарпатского областного совета Алексей Петров в Facebook.

Чиновник выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей. По его данным, в Карины Шемчук остался отец.

"При исполнении служебных обязанностей, трагически погибла военная 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, лейтенант Карина Шемчук. Война унесла еще одно молодое сердце. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!" — написал он.

На Facebook -странице "Украинское Закарпатье" добавили, что 22-летняя Карина была заместителем командира роты по морально психологического обеспечения 128 ОГШБр ВСУ. Причина ее смерти пока не сообщается, ее устанавливают.

В то же время в комментарии "Суспільному" заместитель командира 128 отдельного горно-штурмовой Закарпатской бригады Андрей Грузинцев рассказал, что военная погибла вблизи н.п. Широкино. Девушка в 2020 году окончила Львовскую Академию сухопутных войск им. П. Сагайдачного.

Как сообщалось, 9 июня 2021 года погибла военная 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое травмирования.

Напомним, 27 мая на Донбассе погиб украинский военнослужащий. В него попал вражеский снайпер.

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