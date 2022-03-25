Известные российские артисты дали благотворительный концерт в поддержку Украины - видео

Рэпер Oxxxymiron и музыкант Борис Гребенщиков выступили в Лондоне.

Известные российские артисты – рэпер Oxxxymiron и музыкант Борис Гребенщиков дали благотворительный концерт в поддержку Украины.

Выступление прошло в четверг, 24 марта, в Лондоне в концертном зале 2 Shepherd's Bush Empire. Все деньги, вырученные за продажу билетов и донаты, передадут в помощь беженцам из Украины.

Отметим, что концерт проходил под слоганом "Россияне против войны" (Russians Against War). В зале присутствовало немало россиян. Все они скандировали "Путин х*йло" и "Нет войне":

"Этот концерт – свидетельство того, что россияне против войны в большом количестве. И не просто против войны, а против этой, с*ка, войны", — сказал Oxxxymiron.

OXXXYMIRON / Associated Press

Со сцены он исполнил свои хиты "Красота и уродство", "Мы все умрем", "Там, где нас нет" и другие. Борис Гребенщиков поддержал инициативу Мирона и исполнил, правда, поменьше композиций: "Фикус религиозный", "Псалом 151", "Город золотой".

За вечер российским артистам в поддержку Украины удалось собрать около 53 тысяч долларов.

Отметим, что неделю назад российский рэпер Oxxxymiron отыграл благотворительный концерт в Стамбуле и собрал 40 тысяч долларов для беженцев из Украины. Артист открыто поддерживает Украину и выступает против войны, которую развязали власти России.

Из-за гражданской позиции рэпера ему запретили выступать в РФ. Впрочем, раньше Oxxxymiron сам отменил все свои концерты в России. Он объяснил это тем, что не может выступать для россиян, пока украинцы страдают от войны.

В свою очередь, в начале марта рок-музыкант из российского Санкт-Петербурга Борис Гребенщиков выразил свое отношение к разрушительной войне, которую начал на территории Украины президент РФ Владимир Путин. В видеообращении он сказал: "Война между Россией и Украиной — это безумие. А развязавшие ее люди — позор России".

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